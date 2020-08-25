Линделеф задержал вора-рецидивиста, ограбившего 90-летнюю женщину

Пока Гарри Магуайр дерется с греческими полицейскими, его напарник по центру обороны "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф отметился героическим поступком во время отпуска на родине.

Увидев, как вор вырвал сумочку у 90-летней женщины на улице его родного городка Вестерос, футболист бросился за ним, догнал и удержал до прибытия полиции. И это на глазах у своей жены Майи!

При этом защитник "МЮ" не хотел, чтобы его фамилия всплыла в СМИ, но издание Sportbladet разузнало, что это действительно был он. "Виктор считает, что сделал ровно то, что обязан был сделать любой на его месте", - заявил источнику один из друзей футболиста.

В полиции поблагодарили Линделефа за случившееся и сообщили, что задержанный ранее уже неоднократно привлекался органами правопорядка в том числе за хранение наркотиков.