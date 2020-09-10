Защитник Динамо Артем Шабанов сбрил длинные волосы и показал новую прическу. ФОТО
Вот это поворот
Длинные волосы Артема Шабанова уже давно стали его фирменным знаком.
Однако, всему рано или поздно приходит конец.
Сегодня защитник "Динамо" предстал на тренировке в новом образе.
Как говориться, в новую жизнь с новой прической.
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