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Защитник Динамо Артем Шабанов сбрил длинные волосы и показал новую прическу. ФОТО

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(1 голосов)

Вот это поворот

Защитник Динамо Артем Шабанов сбрил длинные волосы и показал новую прическу. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Длинные волосы Артема Шабанова уже давно стали его фирменным знаком.

Однако, всему рано или поздно приходит конец.

Сегодня защитник "Динамо" предстал на тренировке в новом образе.

Как говориться, в новую жизнь с новой прической.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов Украинская Премьер-лига вТренде
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Комментарии (1)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
10.09.2020 в 23:16
на людину став схожий
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