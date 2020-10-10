  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО

Новости
(1 голосов)

Трогательная история.

В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

В этом сезоне Криштиану Роналду предстоит поездка в Киев на матч Лиги чемпионов с "Динамо".

Это уже далеко не первый визит португальца в столицу Украины.

Популярный портал 433 опубликовал видео прохождения игроком паспортного контроля.

За день ролик собрал почти 5 миллионов просмотров.

А девушка на видео тут же стала знаменитостью.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...