В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО
Трогательная история.
В этом сезоне Криштиану Роналду предстоит поездка в Киев на матч Лиги чемпионов с "Динамо".
Это уже далеко не первый визит португальца в столицу Украины.
Популярный портал 433 опубликовал видео прохождения игроком паспортного контроля.
За день ролик собрал почти 5 миллионов просмотров.
А девушка на видео тут же стала знаменитостью.
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