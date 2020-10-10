В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО

В этом сезоне Криштиану Роналду предстоит поездка в Киев на матч Лиги чемпионов с "Динамо".

Это уже далеко не первый визит португальца в столицу Украины.

Популярный портал 433 опубликовал видео прохождения игроком паспортного контроля.

За день ролик собрал почти 5 миллионов просмотров.

А девушка на видео тут же стала знаменитостью.