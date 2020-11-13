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Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО

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(2 голосов)

Интересное решение.

Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Отношения Николая Морозюка с "Динамо" - долгая и непростая история.

Вот уже два года футболист выступает в Турции, параллельно не упуская возможности прокомментировать события в киевском клубе.

А вот сын игрока остался в Украине вместе с бывшей женой Ириной.

Мальчик пошел по стопам отца и уже занимается в футбольной академии… "Шахтера".

Об этом сообщила Ира в своем инстаграме.

Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО - изображение 1
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В статье: Николай Морозюк Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) вТренде Ирина Морозюк
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Комментарии (4)
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ДВ (Одесса)
13.11.2020 в 12:46
ЯК ТАК ТА ЦЕ Ж ЗРАДА !
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0
0
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ascent (Луксор)
13.11.2020 в 12:16
Каждый родитель желает своему ребенку наилучшего...Это его выбор и не нам его обсуждать, а тем более юа-сплетням.
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+1
-2
Просто Квашин (Харьков)
13.11.2020 в 11:26
Так здесь все понятно...Это нелепое футбольное создание давно перья на ДИНАМО поднимал...Но так,мне кажется, для ДИНАМО лучше.... Не надо, чтобы страдал иммидж от этой бл*дской семейки...
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+3
-4
viajador (село Ригачка)
13.11.2020 в 11:26
Головне, щоби Іра не показувала сину свою Інстаграм.
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+7
-1


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