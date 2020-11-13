Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО

Отношения Николая Морозюка с "Динамо" - долгая и непростая история.

Вот уже два года футболист выступает в Турции, параллельно не упуская возможности прокомментировать события в киевском клубе.

А вот сын игрока остался в Украине вместе с бывшей женой Ириной.

Мальчик пошел по стопам отца и уже занимается в футбольной академии… "Шахтера".

Об этом сообщила Ира в своем инстаграме.