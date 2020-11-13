Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
Интересное решение.
Отношения Николая Морозюка с "Динамо" - долгая и непростая история.
Вот уже два года футболист выступает в Турции, параллельно не упуская возможности прокомментировать события в киевском клубе.
А вот сын игрока остался в Украине вместе с бывшей женой Ириной.
Мальчик пошел по стопам отца и уже занимается в футбольной академии… "Шахтера".
Об этом сообщила Ира в своем инстаграме.
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Комментарии (4)
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ДВ (Одесса)
13.11.2020 в 12:46
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ascent (Луксор)
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viajador (село Ригачка)
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