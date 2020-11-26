"Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной

В мае нынешнего года эпатажная Ирина Морозюк рассказала о расставании с мужем Николаем. В интервью телеканалу "Футбол" экс-игрок " Динамо " пролил свет на свои отношения с бывшей женой.

"Супероткровенной сенсации я не выдам. Сейчас у нас родительские отношения, поскольку у нас есть сын. Не более, не верьте слухам. У нас нормальное адекватное общение, основанное на взаимоуважении. Нам незачем воевать, у нас очень хорошие отношения, потому что у нас есть сын.

Сейчас мы не вместе. Будем ли вместе в будущем - не могу сказать. Жизнь такая, что я не могу говорить, что будет со мной через 10 или 5 лет", - сказал Морозюк.