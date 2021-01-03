Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
Ура!
Пока все отходили от празднования новогодней ночи, Александру Зубкову было не до того.
Футболист находился в роддоме, где в скором времени должна была родиться его дочь.
Радостное событие произошло вчера, 2 января.
Жена Анна подарила вингеру "Ференцвароша" и сборной Украины девочку ростом 54 см и весом 3,7 кг.
С чем спортсмена можно поздравить.
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