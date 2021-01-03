Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО

Пока все отходили от празднования новогодней ночи, Александру Зубкову было не до того.

Футболист находился в роддоме, где в скором времени должна была родиться его дочь.

Радостное событие произошло вчера, 2 января.

Жена Анна подарила вингеру "Ференцвароша" и сборной Украины девочку ростом 54 см и весом 3,7 кг.

С чем спортсмена можно поздравить.