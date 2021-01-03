  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Ура!

Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Пока все отходили от празднования новогодней ночи, Александру Зубкову было не до того.

Футболист находился в роддоме, где в скором времени должна была родиться его дочь.

Радостное событие произошло вчера, 2 января.

Жена Анна подарила вингеру "Ференцвароша" и сборной Украины девочку ростом 54 см и весом 3,7 кг.

С чем спортсмена можно поздравить.

Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Александр Зубков вТренде Ференцварош
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...