  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО

Новости
(1 голосов)

Получилось душевно.

Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Динамо" подарило праздник своим болельщикам, официально оформив свое 16-е чемпионство.

Конечно же, в раздевалке команды тоже было весело.

Жерсон Родригес явно пропитался общей атмосферой праздника, а потому сначала сам заговорил на русском, а потом и пошел брать интервью у товарищей по команде.

Вышло очень душевно, хотя у некоторых наших футболистов английский на том же уровне, что и русский у Жерсона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...