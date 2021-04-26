Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
Получилось душевно.
Фото: Александр Приходько
Вчера "Динамо" подарило праздник своим болельщикам, официально оформив свое 16-е чемпионство.
Конечно же, в раздевалке команды тоже было весело.
Жерсон Родригес явно пропитался общей атмосферой праздника, а потому сначала сам заговорил на русском, а потом и пошел брать интервью у товарищей по команде.
Вышло очень душевно, хотя у некоторых наших футболистов английский на том же уровне, что и русский у Жерсона.
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