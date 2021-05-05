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Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО

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(2 голосов)

Просто отметили.

Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО

Faisal HQ / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Руслан Малиновский имеет немало поводов для праздника.

Он живет в Италии, рвет Серию А и вчера отпраздновал 28-й день рождения.

Отметить это событие футболист собрался с коллегами по команде Виктором Коваленко и Алексеем Миранчуком.

В комментариях к общему фото сразу же появились вопросы по поводу нахождения в этой компании игрока сборной России.

Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО - изображение 1
Скриншот: instagram.com/malinovskyi_18

Но большинство просто поздравило Руслана с важным днем.

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Комментарии (15)
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Хиденг (Днепр)
05.05.2021 в 17:47
А чего у русского свитер в дырках???
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0
0
Tenma7 (Чернигов)
05.05.2021 в 17:50
То от пуль, Бокасса очередь выпустил)
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.05.2021 в 17:44
Коцапи там майже усі зозомбовані. Тому підтримують ху1ла, читай загибель України. А чого можна було очікувати від колишнього крота!?
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0
-2
download1 (huyersk)
05.05.2021 в 17:36
КисильовТВ : Два нациста взяли в полон нашого бійця за руський доблесний мир десь глибоко в тилу у загніваючій Європі.
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+1
-2
football_soccer (Украина)
05.05.2021 в 17:34
какие-то.... гитлеровское замашки у людей. По их мнению Малиновский должен шарахаться русского, просто потому что тот есть русским? А если он нормальный человек и не разделяет завоевательские взгляды своего президента диктатора? Вы же не знаете, но хейтите его за то, что у него "неправильное гражданство" . Нельзя же по одному старому ботоксному пи*** у власти судить все население той страны.
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+3
-3
download1 (huyersk)
05.05.2021 в 17:43
Ну з'їзди в гості у рашку, спитай їх, чий Крим, хто є Пуйло , і хто для них українці . І ти побачиш, у кого Гітліровські замашки. А взагалі не соромно за 7 років війни не розібратися у цих питаннях ? Таким чином можно в решті решт виправдати самого Чикатілу. Може у тебе Стокгольмський синдром і ти починаєшь виправдовувати гвалтівників ?
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+1
-2
velbag (Полтава)
05.05.2021 в 17:33
свинячо псячий якцап зліва від малиновського
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+1
-3
Oohhmee (Винница)
05.05.2021 в 17:29
Интересно, это журналисты с юафутбол писали коментарии, что бы потом сразу было что и на сайт запостить?..я конечно тоже с презрением отношусь к русскому миру, но это прям вообще слишком
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+2
-1
download1 (huyersk)
05.05.2021 в 17:29
Відмінник з двіячниками , з ким поведешься..
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
05.05.2021 в 17:12
Хоть многие и осуждают, но каждый на его месте сделал бы точно также. Да и Миранчука как человека никто не знает. Может он в адеквате к этим событиям?
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+8
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.05.2021 в 17:13
Зозуля би так не вчинив. Кормільці, мля.
Ответить
+1
-10
Olegyurchak (Хмельницький )
05.05.2021 в 17:46
Не розписуйся за людей, з якими навіть не знайомий.
0
0
download1 (huyersk)
05.05.2021 в 17:48
Да тут Руслан просто не подумавши виклав це фото. Ну тепер нехай читає, думає
Ответить
0
0
Technical
05.05.2021 в 16:59
В коментарях приведених вище - недоумки якісь... Міранчук, що - на Донбасі воював за сєпарів, чи може публічно підтримував анексію Криму і політику Путіна відносно України?
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+10
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.05.2021 в 17:12
Впевнений, що підтримує. Так що гівнюк тут це ти.
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+3
-10


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