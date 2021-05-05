Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО

Руслан Малиновский имеет немало поводов для праздника.

Он живет в Италии, рвет Серию А и вчера отпраздновал 28-й день рождения.

Отметить это событие футболист собрался с коллегами по команде Виктором Коваленко и Алексеем Миранчуком.

В комментариях к общему фото сразу же появились вопросы по поводу нахождения в этой компании игрока сборной России.

Скриншот: instagram.com/malinovskyi_18

Но большинство просто поздравило Руслана с важным днем.