Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
Просто отметили.
Faisal HQ / Автор неизвестен
Руслан Малиновский имеет немало поводов для праздника.
Он живет в Италии, рвет Серию А и вчера отпраздновал 28-й день рождения.
Отметить это событие футболист собрался с коллегами по команде Виктором Коваленко и Алексеем Миранчуком.
В комментариях к общему фото сразу же появились вопросы по поводу нахождения в этой компании игрока сборной России.
Скриншот: instagram.com/malinovskyi_18
Но большинство просто поздравило Руслана с важным днем.
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Комментарии (15)
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