Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
Известный рыбак.
Сезон в УПЛ подошел к концу.
Футболисты уже отправились в расположение сборных или на отдых в теплые страны - а Виктор Вацко поспешил на рыбалку.
Уже привычно, известный блогер и комментатор похвастался своим уловом в своем инстаграме.
В комментариях сразу же пошли шутки про размер 21-килограммового карпа.
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