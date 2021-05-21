Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО

Сезон в УПЛ подошел к концу.

Футболисты уже отправились в расположение сборных или на отдых в теплые страны - а Виктор Вацко поспешил на рыбалку.

Уже привычно, известный блогер и комментатор похвастался своим уловом в своем инстаграме.

В комментариях сразу же пошли шутки про размер 21-килограммового карпа.