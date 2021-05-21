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Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО

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Известный рыбак.

Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Сезон в УПЛ подошел к концу.

Футболисты уже отправились в расположение сборных или на отдых в теплые страны - а Виктор Вацко поспешил на рыбалку.

Уже привычно, известный блогер и комментатор похвастался своим уловом в своем инстаграме.

В комментариях сразу же пошли шутки про размер 21-килограммового карпа.

Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО - изображение 1
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В статье: Виктор Вацко вТренде
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