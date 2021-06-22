Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
Хотела прорекламировать криптовалюту.
Фото - AP
Вчера сборная Бельгии уверенно обыграла своих соперников из Финляндии, оформив выход из группы.
Нейтральному болельщику вряд ли были интересны события в этом матче.
А зря, ведь в Санкт-Петербурге были и интересные моменты.
Например - в добавленное время на поле выбежала полуголая девушка.
Красотка была в купальнике, на котором большими буквами было нанесено название криптовалюты WTF Coin.
Служба безопасности быстро поймала беглянку и сопроводила за пределы поляны.
Интернет пока не идентифицировал девушку, как было с Кинси Волански во время финала Лиги чемпионов 2019-го года.
Но это явно тоже скоро станет известно.
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