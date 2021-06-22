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Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО

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Хотела прорекламировать криптовалюту.

Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО

Фото - AP

UA-Футбол
Новина українською

Вчера сборная Бельгии уверенно обыграла своих соперников из Финляндии, оформив выход из группы.

Нейтральному болельщику вряд ли были интересны события в этом матче.

А зря, ведь в Санкт-Петербурге были и интересные моменты.

Например - в добавленное время на поле выбежала полуголая девушка.

Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО - изображение 1

Красотка была в купальнике, на котором большими буквами было нанесено название криптовалюты WTF Coin.

Служба безопасности быстро поймала беглянку и сопроводила за пределы поляны.

Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО - изображение 2

Интернет пока не идентифицировал девушку, как было с Кинси Волански во время финала Лиги чемпионов 2019-го года.

Но это явно тоже скоро станет известно.

Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО - изображение 3
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В статье: Евро-2020 вТренде
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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
22.06.2021 в 11:11
Рекламировала не какую-нибудь криптовалюту, а WTF — российского порно канала, в большинстве роликов которого снимается русскоязычный негр.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 11:29
Сам ты негр. Афророссиянин. ))
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