Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО

Вчера сборная Бельгии уверенно обыграла своих соперников из Финляндии, оформив выход из группы.

Нейтральному болельщику вряд ли были интересны события в этом матче.

А зря, ведь в Санкт-Петербурге были и интересные моменты.

Например - в добавленное время на поле выбежала полуголая девушка.

Красотка была в купальнике, на котором большими буквами было нанесено название криптовалюты WTF Coin.

Служба безопасности быстро поймала беглянку и сопроводила за пределы поляны.

Интернет пока не идентифицировал девушку, как было с Кинси Волански во время финала Лиги чемпионов 2019-го года.

Но это явно тоже скоро станет известно.