Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО

Матч с "Бенфикой" в Лиге чемпионов Артем Шабанов смотрел со скамейки запасных, как часто случается в этом сезоне.

Но в этот день настроение у футболиста было отличным.

Буквально перед началом поединка, уже находясь в раздевалке, игрок узнал о том, что его жена Юлианна родила мальчика.

Только этим летом пара сыграла свадьбу - и вот новая хорошая новость для спортсмена.