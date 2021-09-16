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Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО

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Хорошая новость.

Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО

instagram.com/yulichka_queen

UA-Футбол
Новина українською

Матч с "Бенфикой" в Лиге чемпионов Артем Шабанов смотрел со скамейки запасных, как часто случается в этом сезоне.

Но в этот день настроение у футболиста было отличным.

Буквально перед началом поединка, уже находясь в раздевалке, игрок узнал о том, что его жена Юлианна родила мальчика.

Только этим летом пара сыграла свадьбу - и вот новая хорошая новость для спортсмена.

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В статье: Динамо (Киев) вТренде
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