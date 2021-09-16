Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
Хорошая новость.
instagram.com/yulichka_queen
Матч с "Бенфикой" в Лиге чемпионов Артем Шабанов смотрел со скамейки запасных, как часто случается в этом сезоне.
Но в этот день настроение у футболиста было отличным.
Буквально перед началом поединка, уже находясь в раздевалке, игрок узнал о том, что его жена Юлианна родила мальчика.
Только этим летом пара сыграла свадьбу - и вот новая хорошая новость для спортсмена.
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