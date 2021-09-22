Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила

В преддверии грядущего отборочного цикла Евро-2023, который стартует в октябре, женская сборная Украины собралась в Киеве не только на сбор, но и на традиционную фотосессию.

Мероприятие проходило киевском отеле Президент, ну а в роли интервьюера выступила игрок национальной сборной Наталья Панцулая.

В итоге, получилось вот такое веселое, милое и забавное видео.