Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
Интересный взгляд на женскую сборную Украины изнутри
скриншот youtube
В преддверии грядущего отборочного цикла Евро-2023, который стартует в октябре, женская сборная Украины собралась в Киеве не только на сбор, но и на традиционную фотосессию.
Мероприятие проходило киевском отеле Президент, ну а в роли интервьюера выступила игрок национальной сборной Наталья Панцулая.
В итоге, получилось вот такое веселое, милое и забавное видео.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Уверенная поступь харьковчан. Металлист - Десна 2:1. Видео голов и обзор матча
- Бой года: где смотреть битву Джошуа и Усика в Лондоне?
- Роберто Карлос – о клетке на стадионе Ингульца: Это же не животные какие-то
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...