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Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила

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Интересный взгляд на женскую сборную Украины изнутри

Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила

скриншот youtube

Новина українською

В преддверии грядущего отборочного цикла Евро-2023, который стартует в октябре, женская сборная Украины собралась в Киеве не только на сбор, но и на традиционную фотосессию.

Мероприятие проходило киевском отеле Президент, ну а в роли интервьюера выступила игрок национальной сборной Наталья Панцулая.

В итоге, получилось вот такое веселое, милое и забавное видео.

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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