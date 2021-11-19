Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
Как раз самое время.
instagram.com/artembesedin
Артем Беседин продолжает восстанавливаться после жуткой травмы, полученной на чемпионате Европы.
Однако, время футболист просто так не теряет.
Помимо восстановительных процедур, спортсмен находит время и на семью.
В начале месяца Артем и его вторая половинка Радмила прошли через церемонию венчания.
Об этом сообщил сам форвард на своей странице в инстаграме.
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