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Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО

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Как раз самое время.

Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО

instagram.com/artembesedin

UA-Футбол
Новина українською

Артем Беседин продолжает восстанавливаться после жуткой травмы, полученной на чемпионате Европы.

Однако, время футболист просто так не теряет.

Помимо восстановительных процедур, спортсмен находит время и на семью.

В начале месяца Артем и его вторая половинка Радмила прошли через церемонию венчания.

Об этом сообщил сам форвард на своей странице в инстаграме.

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В статье: Артем Беседин вТренде
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