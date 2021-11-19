Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО

Артем Беседин продолжает восстанавливаться после жуткой травмы, полученной на чемпионате Европы.

Однако, время футболист просто так не теряет.

Помимо восстановительных процедур, спортсмен находит время и на семью.

В начале месяца Артем и его вторая половинка Радмила прошли через церемонию венчания.

Об этом сообщил сам форвард на своей странице в инстаграме.