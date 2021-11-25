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Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций

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Он еще и пилотирует самолеты

Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rune Hellestad

Новина українською

Игроки и болельщики "Фейенорда" надолго запомнят вылет в Прагу на матч 5-го тура Лиги конференций против "Славии", ведь отвез их туда не кто-нибудь, а лично король Нидерландов - Виллем Александр!

Имея лицензию пилота, он иногда работает на международных рейсах компании KLM инкогнито, но на сей раз фанатам удалось его сфотографировать.

Известно, что Виллем Александр болеет за "Аякс", однако его жена, королева Максима, поклонница "Фейенорда" - возможно, ради нее он и сел в кресло пилота в такой день. Самолет вез в Прагу исключительно игроков, персонал и фанатов "Фейе".

Задача у голландской команды относительно проста - не проиграть "Славии". Даже ничья обеспечит ей первое место в группе и евровесну.

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В статье: курьезы Фейеноорд (Роттердам) Славия (Прага)
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
25.11.2021 в 13:17
Коррупция в чистом виде))
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