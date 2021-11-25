Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
Он еще и пилотирует самолеты
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rune Hellestad
Игроки и болельщики "Фейенорда" надолго запомнят вылет в Прагу на матч 5-го тура Лиги конференций против "Славии", ведь отвез их туда не кто-нибудь, а лично король Нидерландов - Виллем Александр!
Имея лицензию пилота, он иногда работает на международных рейсах компании KLM инкогнито, но на сей раз фанатам удалось его сфотографировать.
Hartelijk bedankt voor de fijne vlucht, co(ning)-piloot! #slafey • #UECL https://t.co/lXgrYJD4Hh pic.twitter.com/oRKJAmQ7hc— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 24, 2021
Известно, что Виллем Александр болеет за "Аякс", однако его жена, королева Максима, поклонница "Фейенорда" - возможно, ради нее он и сел в кресло пилота в такой день. Самолет вез в Прагу исключительно игроков, персонал и фанатов "Фейе".
Maxima op #koningsdagdordrecht in haar nieuwe jurk goedbezig Maxima #Feyenoord pic.twitter.com/WtfoBgO7vx— Ronald Brasz (@FeyenoordVakT) April 27, 2015
Задача у голландской команды относительно проста - не проиграть "Славии". Даже ничья обеспечит ей первое место в группе и евровесну.
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