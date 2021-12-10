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Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом

Новости
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(1 голосов)

Команда вылетела во второй дивизион.

Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом

instagram.com/douglascosta

UA-Футбол
Новина українською

Украинские болельщики хорошо помнят Дугласа Косту по выступлениям за "Шахтер", а позже - за "Баварию" и "Ювентус".

Сейчас бразилец вернулся в родной "Гремио", откуда уехал в Украину больше десяти лет назад.

Дела у команды не пошли - коллектив до последнего тура боролся за выживание в Серии А.

А вот у самого игрока все было очень неплохо.

Летом Коста отгулял свадьбу с эффектной Натали Феликс, перенесенную с лета 2020-го из-за коронавируса.

А вот вечеринку в Доминикаснкой республике с кучей гостей и приглашенными звездами эстрады пара запланировала на конец года.

Как оказалось, мероприятие наложилось на матч последнего тура с "Атлетико Минейро", в которой решалась судьба клуба в элите.

Сообщается, что сам Дуглас сначала пообещал свою помощь в важной игре, но после разговора с женой изменил свое мнение и потребовал отпуститье го на праздник.

Естественно, руководство клуба и тренерский штаб не были в восторге от такого положения вещей.

Полузащитник зарабатывает 160 тысяч евро в месяц явно не за веселые танцы на тусовках.

Конфликт зашел настолько далеко, что в "Гремио" были готовы разорвать аренду и вернуть футболиста в "Ювентус" раньше срока.

Сам 31-летний спортсмен ответил не менее громко - удалил все фото в форме команды из своего инстаграма.

Появится ли на поле главная звезда команда в ключевом матче сезона - оставалось загадкой до последних часов перед игрой.

В итоге, Коста таки решился перенести вечеринку и вышел на поле, даже забив победный гол (закончили 4:3).

Впрочем, "Гремио" это не спасло - команда не смогла выбраться из зоны вылета и будет играть в Серии В.

А Дугласа уже точно вернут в Италию, где в нем тоже явно не заинтересованы.

Зато будет наконец время на вечеринки.

Жене игрока тоже не позавидуешь - болельщики "Гремио" уже наводнили ее соцсети, а после вылета их гнев станет еще больше.

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В статье: Дуглас Коста вТренде
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
10.12.2021 в 13:23
Ну как можно быть настолько тупым.. Молчу уже про его бабу..
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Цап-царап (Харків)
10.12.2021 в 13:02
Привороженный...
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