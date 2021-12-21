"Там, где рождается новая жизнь" - Капитан Динамо и хавбек Шахтера объявили о пополнении в своих семьях
Дети - смысл жизни
instagram.com/sydorchuksergey
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И отдых в этом деле – не самое главное.
В это свободное время футболисты признаются в любви, делают предложения руки и сердца, а некоторые и вовсе объявляют о пополнении в семействе.
К примеру, капитан "Динамо" Сергей Сидорчук вместе с семьей отдыхает на Мальдивах. И это не самая главная новость, так как пара ждет пополнения в семье:
"Там, где рождается новая жизнь, любовь будет жить вечно", — прокомментировал Сергей фото с беременной женой Анной.
Отметим, что у Сидорчуков уже есть трое детей — сын и дочери-двойняшки.
А вот полузащитник "Шахтера" и молодежной сборной Украины Георгий Судаков вместе с любимой отдыхают на Мальдивах. И они также объявили о грядущем пополнении.
"Под твоим сердцем стучится второе, скоро нас будет трое", – написал игрок "Шахтера".
Отметим, что возлюбленная Судакова Лиза, которой он не так давно сделал предложение, представляет себя в Instagram как будущая телеведущая, чемпион Украины по танцам и тренер по гимнастике.
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