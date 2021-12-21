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"Там, где рождается новая жизнь" - Капитан Динамо и хавбек Шахтера объявили о пополнении в своих семьях

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Дети - смысл жизни

"Там, где рождается новая жизнь" - Капитан Динамо и хавбек Шахтера объявили о пополнении в своих семьях

instagram.com/sydorchuksergey

Новина українською

Пока УПЛ отправилась на зимнюю паузу, игроки команд отправились на отдых в райские страны.

И отдых в этом деле – не самое главное.

В это свободное время футболисты признаются в любви, делают предложения руки и сердца, а некоторые и вовсе объявляют о пополнении в семействе.

К примеру, капитан "Динамо" Сергей Сидорчук вместе с семьей отдыхает на Мальдивах. И это не самая главная новость, так как пара ждет пополнения в семье:

"Там, где рождается новая жизнь, любовь будет жить вечно", — прокомментировал Сергей фото с беременной женой Анной.

Отметим, что у Сидорчуков уже есть трое детей — сын и дочери-двойняшки.

А вот полузащитник "Шахтера" и молодежной сборной Украины Георгий Судаков вместе с любимой отдыхают на Мальдивах. И они также объявили о грядущем пополнении.

"Под твоим сердцем стучится второе, скоро нас будет трое", – написал игрок "Шахтера".

Отметим, что возлюбленная Судакова Лиза, которой он не так давно сделал предложение, представляет себя в Instagram как будущая телеведущая, чемпион Украины по танцам и тренер по гимнастике.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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