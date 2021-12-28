"Меня прозвали книжный червь" - Степаненко рассказал, как провел отпуск на Мальдивах
instagram.com/tarasstepanenko
Опорный хавбек "
"Наши "Мальдивские каникулы" подходят к концу. Мы классно отдохнули с семьей и друзьями, впервые ныряли с детьми в открытом океане, за черепашками. Наши мамы успели проверить всю барную карту и определиться с любимыми коктейлями, а еще им подарили два проросших кокоса, так что, если увидите в Запорожье и Вышгороде пальмы — это мы. Марго "выгуляла" все купальники, и мой фаворит — купальник тренера по плаванию. Ну а меня прозвали "книжный червь", так как за две недели прочитал все книги, которые взял с собой. Спасибо, Мальдивы", — написал Степаненко.
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