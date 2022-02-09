Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
Придется привыкать к жизни в Лондоне.
instagram.com/melanylabanca
Родриго Бентанкур зимой перебрался из Турина в Лондон, присоединившись к Антонио Конте в "Тоттенхэме".
Вместе с футболистом в Англию переехала и его девушка Мелани.
Яркая аргентинская красотка отлично чувствовала себя в Италии, но теперь придется привыкать к жизни на Туманном Альбионе.
Зато у ее парня дела пошли вверх - на него в клубе рассчитывают и уже сегодня он может дебютировать в АПЛ.
А его вторую половинку точно можно будет заметить на трибунах.
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