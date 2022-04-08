Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
Не смогли оставаться в стороне.
Dave J Hogan/Getty Images
Не только Pink Floyd возвращаются в музыкальное пространство ради поддержки Украины.
Легенда трип-хопа и экспериментального рока Portishead также возобновляют активную деятельность.
Коллектив, который не выступал уже более семи лет, примет участие в благотворительном концерте в английском Бристоле.
Выручку с мероприятия передадут в фонд War Child, помогающий детям, пострадавшим от войны.
"Мы очень рады, что имеем возможность поддержать народ Украины, исполнив несколько песен на этом мероприятии", - говорится в заявлении группы.
Даже афишу концерта рисовала легенда - Роберт Дель Найя из Massive Attack.
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