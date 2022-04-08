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Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине

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Не смогли оставаться в стороне.

Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине

Dave J Hogan/Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Не только Pink Floyd возвращаются в музыкальное пространство ради поддержки Украины.

Легенда трип-хопа и экспериментального рока Portishead также возобновляют активную деятельность.

Коллектив, который не выступал уже более семи лет, примет участие в благотворительном концерте в английском Бристоле.

Выручку с мероприятия передадут в фонд War Child, помогающий детям, пострадавшим от войны.

"Мы очень рады, что имеем возможность поддержать народ Украины, исполнив несколько песен на этом мероприятии", - говорится в заявлении группы.

Даже афишу концерта рисовала легенда - Роберт Дель Найя из Massive Attack.

Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине - изображение 1

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