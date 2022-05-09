Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО
Ностальгия зашкаливает.
instagram.com/kalush.official
Уже завтра в Турине стартует первый полуфинал песенного конкурса Евровиденье.
В Италии готовятся выступить и ребята из Kalush Orchestra, которых многие считают фаворитами.
Украинская группа уже прибыла на место и даже повстречалась со знаменитыми личностями.
Украинские музыканты спели свою знаменитую "Стефанию" вместе с легендарной финской рок-группой The Rasmus.
Получилось круто!
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