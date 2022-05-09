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Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО

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Ностальгия зашкаливает.

Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО

instagram.com/kalush.official

UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра в Турине стартует первый полуфинал песенного конкурса Евровиденье.

В Италии готовятся выступить и ребята из Kalush Orchestra, которых многие считают фаворитами.

Украинская группа уже прибыла на место и даже повстречалась со знаменитыми личностями.

Украинские музыканты спели свою знаменитую "Стефанию" вместе с легендарной финской рок-группой The Rasmus.

Получилось круто!

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В статье: война с Россией
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