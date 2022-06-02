Мурашки по коже. Боец ВСУ поразил всех игрой на скрипке вместе с известным музыкантом. ВИДЕО
Сам музыкант в шоке.
facebook.com/pianoboy.band
Дмитрий Pianoбой Шуров продолжает поддерживать моральный дух военных своими выступлениями.
Сам же музыкант позже в соцсетях делится удивительными случаями, которые происходят с ним на выступлениях.
К примеру, красивая история про внезапный талант простого солдата по имени Моисей.
В каждой части, госпитале может найтись человек, более талантливый и чувственный, чем многие профессиональные музыканты. Он подошел посреди концерта и предложил вместе сыграть, что мы сразу и сделали. И музыка получила свой искренний коридор и улетела сама собой. Спасибо, Моисей Бондаренко, за эту импровизацию без всякой репетиции. И спасибо Леонарду Коэну за легендарную песню, - написал Шурок у себя в Facebook.
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