Мурашки по коже. Боец ВСУ поразил всех игрой на скрипке вместе с известным музыкантом. ВИДЕО

Дмитрий Pianoбой Шуров продолжает поддерживать моральный дух военных своими выступлениями.

Сам же музыкант позже в соцсетях делится удивительными случаями, которые происходят с ним на выступлениях.

К примеру, красивая история про внезапный талант простого солдата по имени Моисей.