Блогер из Днепра устроил красивую акцию для сбора средств на нужды ВСУ
Приняли бы участие?
t.me/dneproperatyv
Украинские волонтеры и активисты придумывают все новые и новые способы оригинально собирать средства для ВСУ.
Сегодня отличился и блогер из Днепра Давид Пранк.
Молодой человек устроил акцию "Задонать ВСУ – забей гвоздь в крышку гроба Путлера".
Конечно же, все средства идут на помощь нашим бойцам.
Сколько удалось собрать пока неизвестно - но начинание явно интересное.
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