Блогер из Днепра устроил красивую акцию для сбора средств на нужды ВСУ

Украинские волонтеры и активисты придумывают все новые и новые способы оригинально собирать средства для ВСУ.

Сегодня отличился и блогер из Днепра Давид Пранк.

Молодой человек устроил акцию "Задонать ВСУ – забей гвоздь в крышку гроба Путлера".

Конечно же, все средства идут на помощь нашим бойцам.

Сколько удалось собрать пока неизвестно - но начинание явно интересное.