Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта

Златан Ибрагимович запостил у себя в Twitter трейлер будущей кинокомедии "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь", где он дебютирует как актер.

В фильме Гийома Кане, который выйдет на экраны 1 февраля 2023 года, снялись звезды французского кино - Жиль Лелуш, Марион Котийяр, Венсан Кассель, Пьер Ришар и другие.

Ибрагимовичу досталась роль непобедимого римского легионера Антивируса - судя по трейлеру, крушить врагов он будет без счету и именно его придется победить главным героям фильма, чтобы спасти бежавшую от тирана китайскую принцессу.