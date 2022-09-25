Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта
Астерикс и Обеликс спасают принцессу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
Златан Ибрагимович запостил у себя в Twitter трейлер будущей кинокомедии "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь", где он дебютирует как актер.
В фильме Гийома Кане, который выйдет на экраны 1 февраля 2023 года, снялись звезды французского кино - Жиль Лелуш, Марион Котийяр, Венсан Кассель, Пьер Ришар и другие.
Ибрагимовичу досталась роль непобедимого римского легионера Антивируса - судя по трейлеру, крушить врагов он будет без счету и именно его придется победить главным героям фильма, чтобы спасти бежавшую от тирана китайскую принцессу.
Soon. Vive la France #asterixetobelixlempiredumilieu pic.twitter.com/FIu00f899G— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 25, 2022
Популярное сейчас
- В молдавского форварда на две минуты вселился Месси. Он сделал шикарный дубль в Лиге Наций
- Первая в сезоне победа Львова, Кривбасс и Ворскла в зоне вылета. Таблица и результаты тура УПЛ
- Не делайте глупых замен, или Как поражение Арарату подарило Динамо Лобановского
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО