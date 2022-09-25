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Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта

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Астерикс и Обеликс спасают принцессу

Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Новина українською

Златан Ибрагимович запостил у себя в Twitter трейлер будущей кинокомедии "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь", где он дебютирует как актер.

В фильме Гийома Кане, который выйдет на экраны 1 февраля 2023 года, снялись звезды французского кино - Жиль Лелуш, Марион Котийяр, Венсан Кассель, Пьер Ришар и другие.

Ибрагимовичу досталась роль непобедимого римского легионера Антивируса - судя по трейлеру, крушить врагов он будет без счету и именно его придется победить главным героям фильма, чтобы спасти бежавшую от тирана китайскую принцессу.

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В статье: Златан Ибрагимович футбол и кино
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
25.09.2022 в 22:52
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