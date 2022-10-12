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Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО

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Какие они жалкие.

Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО

скріншот

UA-Футбол
Новина українською

Истории о шоке русских оккупантов, привыкших ходить по нужде в деревянные нужники, от наличия в украинских домах унитазов, давно облетели сеть.

Стоит ли удивляться тому, что куда более сложные технологии подавно не поддались осмыслению этих "освободителей".

Известный украинский блогер Ян Гордиенко рассказал историю о том, как бурят-мародер сбежал из Лимана, успев прихватить с собой камеру из дома знакомых Яна.

Вернувшись в свой дом, великий завоеватель просто поставил камеру и включил ее, не дойдя до мысля о том, что камеру нужно настраивать.

В итоге, друзья блогера внезапно получили прямую трансляцию из Бурятии.

Впрочем, умственным способностям этих персонажей уже никто не удивляется.

Также стоит отметить, что лишь за первые три месяца полномасштабного вторжения, от границы с Украиной в россию было отправлено более 58 тонн посылок.

Очевидно, оккупанты-мародеры пытались вывезти все, что не прикручено к полу намертво.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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A.l.e.x. (Київ)
12.10.2022 в 14:19
Схоже цей руzzкій починає своє знайомство із сучасною технікою.
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