Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО

Истории о шоке русских оккупантов, привыкших ходить по нужде в деревянные нужники, от наличия в украинских домах унитазов, давно облетели сеть.

Стоит ли удивляться тому, что куда более сложные технологии подавно не поддались осмыслению этих "освободителей".

Известный украинский блогер Ян Гордиенко рассказал историю о том, как бурят-мародер сбежал из Лимана, успев прихватить с собой камеру из дома знакомых Яна.

Вернувшись в свой дом, великий завоеватель просто поставил камеру и включил ее, не дойдя до мысля о том, что камеру нужно настраивать.

В итоге, друзья блогера внезапно получили прямую трансляцию из Бурятии.

Бурят вкрав в Лимані камеру і привіз додому. А трансляція з неї ведеться в Україну.



Інстаграм-блогер Ян Гордієнко розповів про люту історію. Будинок його друзів в Лимані обікрали російські солдати.



1/3 pic.twitter.com/2odGqXu3kl — ҐРУНТ (@grntmedia) October 11, 2022

Впрочем, умственным способностям этих персонажей уже никто не удивляется.

Также стоит отметить, что лишь за первые три месяца полномасштабного вторжения, от границы с Украиной в россию было отправлено более 58 тонн посылок.

Очевидно, оккупанты-мародеры пытались вывезти все, что не прикручено к полу намертво.