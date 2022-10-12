Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
Какие они жалкие.
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Истории о шоке русских оккупантов, привыкших ходить по нужде в деревянные нужники, от наличия в украинских домах унитазов, давно облетели сеть.
Стоит ли удивляться тому, что куда более сложные технологии подавно не поддались осмыслению этих "освободителей".
Известный украинский блогер Ян Гордиенко рассказал историю о том, как бурят-мародер сбежал из Лимана, успев прихватить с собой камеру из дома знакомых Яна.
Вернувшись в свой дом, великий завоеватель просто поставил камеру и включил ее, не дойдя до мысля о том, что камеру нужно настраивать.
В итоге, друзья блогера внезапно получили прямую трансляцию из Бурятии.
Бурят вкрав в Лимані камеру і привіз додому. А трансляція з неї ведеться в Україну.— ҐРУНТ (@grntmedia) October 11, 2022
Інстаграм-блогер Ян Гордієнко розповів про люту історію. Будинок його друзів в Лимані обікрали російські солдати.
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Впрочем, умственным способностям этих персонажей уже никто не удивляется.
Также стоит отметить, что лишь за первые три месяца полномасштабного вторжения, от границы с Украиной в россию было отправлено более 58 тонн посылок.
Очевидно, оккупанты-мародеры пытались вывезти все, что не прикручено к полу намертво.
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