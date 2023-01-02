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Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО

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Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО

instagram.com/emiliafferrero

UA-Футбол
Новина українською

Хулиан Альварес - одно из открытий минувшего чемпионата мира.

Нападающий стал одним из лучших бомбардиров турнира и помог своей команде оформить чемпионский титул.

Ранее мы уже знакомились и с источником вдохновения футболиста.

Однако, самое интересное началось уже по завершению финального матча.

На сервисе Change.Org была зарегестрирована петиция с призывом к Хулиану бросить свою девушку Марию Эмилию.

Причина - во время празднования победы аргентинской сборной именно вторая половинка игрока разрешила фанатам сделать только одно груповое фото со свездой.

Конечно же, поклонники, которые рассчитывали на большее, были вне себя от ярости.

Петиция уже собрала более 20 тысяч подписей.

И все же стоит отметить, что Альварес вряд ли рассмотрит такой вариант.

Молодые люди родом из одной деревни и уже четыре года состоят в отношениях.

Практически в ответ на новость о петиции, Хулиан опубликовал фото с Марией Эмилией во время празднования Нового года.

Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО - изображение 1

Впрочем, суть даже не в петициях, а в том, насколько внезапно нападающий "Манчестер Сити" проскочил в статус звезд футбола на поле и за его пределами.

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В статье: Национальная сборная Аргентины вТренде Хулиан Альварес
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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
02.01.2023 в 15:38
Ох уж эти петиции от Кассано.
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