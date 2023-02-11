Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
Ее бойфренд играл на чемпионате мира
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"Борнмут" провел очень активную зимнюю трансферную кампанию.
Кроме Забарного, состав "вишенок" пополнил еще ряд футболистом, среди которых и Матиас Винья.
Урагувайський защитник, права на которого принадлежат "Роме", отметился двумя матчами на чемпионате мира в составе сборной Уругвая.
Вместе с игроком в Англию перебралась и его девушка Флоренция, с которой сегодня и познакомимся.
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Комментарии (3)
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Freemanod (Одесса)
11.02.2023 в 13:27
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ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
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