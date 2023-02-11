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Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Ее бойфренд играл на чемпионате мира

Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО

instagram.com/florenciavelasco_

UA-Футбол
Новина українською

"Борнмут" провел очень активную зимнюю трансферную кампанию.

Кроме Забарного, состав "вишенок" пополнил еще ряд футболистом, среди которых и Матиас Винья.

Урагувайський защитник, права на которого принадлежат "Роме", отметился двумя матчами на чемпионате мира в составе сборной Уругвая.

Вместе с игроком в Англию перебралась и его девушка Флоренция, с которой сегодня и познакомимся.

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В статье: Английская Премьер-лига Борнмут вТренде
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Комментарии (3)
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Freemanod (Одесса)
11.02.2023 в 13:27
А щось по темі футболу є на цьому сайті?
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ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
11.02.2023 в 13:54
поМИЛи(ли)ся ..ця(і)цьки
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0
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sasha1951 (Sausalito)
11.02.2023 в 13:26
настоящая. редкость
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0
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