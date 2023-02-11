Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО

"Борнмут" провел очень активную зимнюю трансферную кампанию.

Кроме Забарного, состав "вишенок" пополнил еще ряд футболистом, среди которых и Матиас Винья.

Урагувайський защитник, права на которого принадлежат "Роме", отметился двумя матчами на чемпионате мира в составе сборной Уругвая.

Вместе с игроком в Англию перебралась и его девушка Флоренция, с которой сегодня и познакомимся.