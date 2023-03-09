Красотка дня. Сексуальная невеста главного бомбардира Фейеноорда. ФОТО

Уже сегодня вечером "Шахтер" сразиться с "Фейеноордом" в первом матче 1/8 Лиги Европы.

Главной опасностью для украинского клуба будет Сантьяго Хименес - лучший бомбардир "Фейеноорда" во всех турнирах.

Особенно опасен аргентинец именно в Лиге Европы, где у него четыре гола в шести матчах группового раунда.

А с трибун его будет поддерживать очаровательная невеста Фернанда.

Осенью игрок красиво сделал предложение яркой блондинке во время отдыха на яхте.

Девушка поделилась своей реакцией в инстаграме, где у нее почти 275 тысяч подписчиков.

Успехов ее жениху мы желать не будем - а вот насладиться красотой аргентинки бедет не лишним!