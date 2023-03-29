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Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО

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Вот тут постарался

Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Роман Лориса Кариуса и Дилетты Леотты развивается очень стремительно.

Буквально в новогоднюю ночь пара официально заявила о своих отношениях.

И вот уже итальянская красотка признается, что пара ждет ребенка.

Кариуса большинство футбольных болельщиков помнит по финальному матчу Лиги чемпионов 2018-го года в Киеве - его слабая игра фактически принесла победу "Реалу".

Леотта - секс-символ итальянской (и не только) футбольной журналистки, красотка, которая совмещает прекрасные внешние данные с высоким профессионализмом в работе.

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