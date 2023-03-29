Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО
Вот тут постарался
Роман Лориса Кариуса и Дилетты Леотты развивается очень стремительно.
Буквально в новогоднюю ночь пара официально заявила о своих отношениях.
И вот уже итальянская красотка признается, что пара ждет ребенка.
Кариуса большинство футбольных болельщиков помнит по финальному матчу Лиги чемпионов 2018-го года в Киеве - его слабая игра фактически принесла победу "Реалу".
Леотта - секс-символ итальянской (и не только) футбольной журналистки, красотка, которая совмещает прекрасные внешние данные с высоким профессионализмом в работе.
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