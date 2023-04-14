Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
У игрока есть время для обустройства личной жизни
instagram.com/litvin_marina_
Владислав Супряга имеет море свободного времени.
Форвард не нужен "Динамо" и даже после восстановления после травмы в клубе о нем никто не собирается вспоминать.
Потому игрок занять поддерживанием формы и обустройством личной жизни.
Уже изрядно подзабыт громкий скандал с "трансфером" Даши Савиной от Супряги к Валерию Бондарю.
Однако, с тех пор личная жизнь игрока "Динамо" оставалась под завесой тайны.
Которая теперь упала.
Стало известно, что футболист завязал отношения с моделью Мариной Литвин.
Красотка известна благодаря победе на конкурсе "Miss Earth Ukraine 2021".
Что ж, как минимум, теперь ему будет не так скучно без футбола.
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