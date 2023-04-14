Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО

Владислав Супряга имеет море свободного времени.

Форвард не нужен "Динамо" и даже после восстановления после травмы в клубе о нем никто не собирается вспоминать.

Потому игрок занять поддерживанием формы и обустройством личной жизни.

Уже изрядно подзабыт громкий скандал с "трансфером" Даши Савиной от Супряги к Валерию Бондарю.

Однако, с тех пор личная жизнь игрока "Динамо" оставалась под завесой тайны.

Которая теперь упала.

Стало известно, что футболист завязал отношения с моделью Мариной Литвин.

Красотка известна благодаря победе на конкурсе "Miss Earth Ukraine 2021".

Что ж, как минимум, теперь ему будет не так скучно без футбола.