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Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО

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(1 голосов)

У игрока есть время для обустройства личной жизни

Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО

instagram.com/litvin_marina_

UA-Футбол
Новина українською

Владислав Супряга имеет море свободного времени.

Форвард не нужен "Динамо" и даже после восстановления после травмы в клубе о нем никто не собирается вспоминать.

Потому игрок занять поддерживанием формы и обустройством личной жизни.

Уже изрядно подзабыт громкий скандал с "трансфером" Даши Савиной от Супряги к Валерию Бондарю.

Однако, с тех пор личная жизнь игрока "Динамо" оставалась под завесой тайны.

Которая теперь упала.

Стало известно, что футболист завязал отношения с моделью Мариной Литвин.

Красотка известна благодаря победе на конкурсе "Miss Earth Ukraine 2021".

Что ж, как минимум, теперь ему будет не так скучно без футбола.

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В статье: Владислав Супряга вТренде
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Комментарии (2)
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Moro (Київ)
14.04.2023 в 12:32
Що вони (футболісти) знаходять в ТП - я хз) Якийсь в них стандарт силіконових кукол у всіх
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oleg.m.3972 (Харьков)
14.04.2023 в 12:37
Извиняюсь, а что в ней силиконового ?
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