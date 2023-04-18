Из больничного месяца - в медовый. Юрченко покончил с холостяцкой жизнью. ФОТО
Хавбек Ворсклы узаконил отношения со своей избранницей
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Хавбек "Ворсклы" Владлен Юрченко получил травму в матче против "Ингульца" 5 апреля -
Впрочем, эту вынужденную паузу игрок может заполнить отдыхом со своей прекрасной женой. Уже женой.
Пара уже несколько лет состояла в отношениях, обручилась в мае прошлого года, а расписались Владлен и Кристина 20 марта этого года. Публично футболист сообщил об изменении семейного статуса, находясь на больничном.
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