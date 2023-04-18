  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Из больничного месяца - в медовый. Юрченко покончил с холостяцкой жизнью. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Хавбек Ворсклы узаконил отношения со своей избранницей

Из больничного месяца - в медовый. Юрченко покончил с холостяцкой жизнью. ФОТО

instagram.com/yurcha__10

Новина українською

Хавбек "Ворсклы" Владлен Юрченко получил травму в матче против "Ингульца" 5 апреля - разрыв мениска и как минимум 4 недели простоя.

Впрочем, эту вынужденную паузу игрок может заполнить отдыхом со своей прекрасной женой. Уже женой.

Читайте такжеСофия Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО

Пара уже несколько лет состояла в отношениях, обручилась в мае прошлого года, а расписались Владлен и Кристина 20 марта этого года. Публично футболист сообщил об изменении семейного статуса, находясь на больничном.

По теме
yellow-arrow
Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО
yellow-arrow
Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО
yellow-arrow
София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Владлен Юрченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде