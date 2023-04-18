Из больничного месяца - в медовый. Юрченко покончил с холостяцкой жизнью. ФОТО

Хавбек "Ворсклы" Владлен Юрченко получил травму в матче против "Ингульца" 5 апреля - разрыв мениска и как минимум 4 недели простоя.

Впрочем, эту вынужденную паузу игрок может заполнить отдыхом со своей прекрасной женой. Уже женой.

Пара уже несколько лет состояла в отношениях, обручилась в мае прошлого года, а расписались Владлен и Кристина 20 марта этого года. Публично футболист сообщил об изменении семейного статуса, находясь на больничном.