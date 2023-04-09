Юрченко травмировался на ровном месте. У полузащитника Ворсклы разрыв мениска

Полузащитник "Ворсклы" Владлен Юрченко снова попал в лазарет. Как сообщает "ТаТоТаке", у полузащитника диагностирован разрыв мениска левой ноги.

Травму игрок получил во время матча против "Ингульца" 5 апреля. Он раньше времени покинул поле на 34 минуте.

“Сломался на ровном месте, без явных причин. Надо ложиться на операцию. Где именно – решаем сейчас. Но думаю, что это будет Украина. Если все пройдет нормально, вернусь к тренировкам через 4 недели”, - отметил Юрченко.

В этом сезоне Юрченко провел в составе полтавчан 15 матчей. На его счету один гол, один ассист и четыре желтых карточки.

Отметим, что сезон Украинской Премьер-лиги завершается в начале июня. У "Ворсклы" впереди еще запланировано 10 матчей.