Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
Скоро обойдет Зину
https://www.instagram.com/p/Ct67OTAsZL4/
Ронни Фоден - звезда последних недель.
Сын Фила Фодена стал знаменит после победы "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.
Своим непринужденным поведением среди звезд на поле, в раздевалке и на чемпионском параде мальчик покорил сердца болельщиков.
Erling Halaand y Ronnie Foden tras conquistar Manchester City FC su primer copa Champions League (2022-2023) pic.twitter.com/AmuhVYDllQ— ovviman (@ovviman) June 20, 2023
В ответ на множественные запросы, Ронни таки завел инстаграм, который будет вести отец.
За сутки на страницу Фодена подписалось уже 2,2 миллиона человек.
In less than 48 hours, Ronnie Foden has surpassed 2M Instagram followers. pic.twitter.com/3tsUzkEHvO— mcfc lads (@mcfc_lads) June 26, 2023
К примеру, это больше, чем у Михаила Мудрика (1,4 миллиона), Андрея Шевченко (1,2 миллиона), а также у всех клубов УПЛ вместе взятых.
Впереди только Александр Зинченко (2,4 миллиона).
Впрочем, с такими темпами, и Зина скоро окажется позади.
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