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Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО

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Скоро обойдет Зину

Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО

https://www.instagram.com/p/Ct67OTAsZL4/

UA-Футбол
Новина українською

Ронни Фоден - звезда последних недель.

Сын Фила Фодена стал знаменит после победы "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

Своим непринужденным поведением среди звезд на поле, в раздевалке и на чемпионском параде мальчик покорил сердца болельщиков.

В ответ на множественные запросы, Ронни таки завел инстаграм, который будет вести отец.

За сутки на страницу Фодена подписалось уже 2,2 миллиона человек.

К примеру, это больше, чем у Михаила Мудрика (1,4 миллиона), Андрея Шевченко (1,2 миллиона), а также у всех клубов УПЛ вместе взятых.

Впереди только Александр Зинченко (2,4 миллиона).

Впрочем, с такими темпами, и Зина скоро окажется позади.

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В статье: Манчестер Сити вТренде Фил Фоден
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