Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО

Ронни Фоден - звезда последних недель.

Сын Фила Фодена стал знаменит после победы "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

Своим непринужденным поведением среди звезд на поле, в раздевалке и на чемпионском параде мальчик покорил сердца болельщиков.

В ответ на множественные запросы, Ронни таки завел инстаграм, который будет вести отец.

За сутки на страницу Фодена подписалось уже 2,2 миллиона человек.

In less than 48 hours, Ronnie Foden has surpassed 2M Instagram followers. pic.twitter.com/3tsUzkEHvO