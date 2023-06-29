Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
Червоне - то любовь, а чорне - то журба?
instagram.com/irina_moroziuk_fit
Ирина Морозюк с детьми остается на Кипре, продолжая работу онлайн-тренером по фитнесу.
И, конечно же, не забывает баловать фанатов результатами работы.
Результат демонстрируется на собственном примере.
Эпатажная красотка опубликовала видео и фото в разных комплектах нижнего белья.
Красное или черное?
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