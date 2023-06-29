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Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО

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Червоне - то любовь, а чорне - то журба?

Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО

instagram.com/irina_moroziuk_fit

UA-Футбол
Новина українською

Ирина Морозюк с детьми остается на Кипре, продолжая работу онлайн-тренером по фитнесу.

И, конечно же, не забывает баловать фанатов результатами работы.

Результат демонстрируется на собственном примере.

Эпатажная красотка опубликовала видео и фото в разных комплектах нижнего белья.

Красное или черное?

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В статье: вТренде Ирина Морозюк
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