Просто огонь. Джорджина Родригес взрывает соцсети сочными фото с отдыха. ФОТО
Фанаты в восторге
instagram.com/georginagio
Первый сезон (а вернее, его половина) Криштиану Роналду в Саудовской Аравии подошел к концу.
Футболист отправился отдыхать вместе со своей семьей - невестой Джорджиной Родригес и детьми.
Без сомнения, эффектной красотке есть, что показать фанатам.
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