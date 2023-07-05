Просто огонь. Джорджина Родригес взрывает соцсети сочными фото с отдыха. ФОТО

Первый сезон (а вернее, его половина) Криштиану Роналду в Саудовской Аравии подошел к концу.

Футболист отправился отдыхать вместе со своей семьей - невестой Джорджиной Родригес и детьми.

И пока сам португалец продолжает усердно работать над своей идеальной формой - девушка радует поклонников в соцсетях яркими кадрами себя любимой.

Без сомнения, эффектной красотке есть, что показать фанатам.