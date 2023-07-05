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Просто огонь. Джорджина Родригес взрывает соцсети сочными фото с отдыха. ФОТО

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Фанаты в восторге

Просто огонь. Джорджина Родригес взрывает соцсети сочными фото с отдыха. ФОТО

instagram.com/georginagio

UA-Футбол
Новина українською

Первый сезон (а вернее, его половина) Криштиану Роналду в Саудовской Аравии подошел к концу.

Футболист отправился отдыхать вместе со своей семьей - невестой Джорджиной Родригес и детьми.

И пока сам португалец продолжает усердно работать над своей идеальной формой - девушка радует поклонников в соцсетях яркими кадрами себя любимой.

Без сомнения, эффектной красотке есть, что показать фанатам.

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В статье: Криштиану Роналду вТренде Джорджина Родригес
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