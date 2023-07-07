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Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО

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Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО

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Новина українською

Украинский вингер "Челси" и молодежной сборной Украины Михаил во время молодежного Евро-2023 был замечен в одном из заведений быстрого питания Бухареста, а именно - McDonalds.

Один из посетителей успел заснять, как вингер что-то заказывал, правда что именно – осталось за кадром.

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В статье: Украина U-21 Михаил Мудрик
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