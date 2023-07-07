Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО

Украинский вингер "Челси" и молодежной сборной Украины Михаил во время молодежного Евро-2023 был замечен в одном из заведений быстрого питания Бухареста, а именно - McDonalds.

Один из посетителей успел заснять, как вингер что-то заказывал, правда что именно – осталось за кадром.