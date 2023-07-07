Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО
Футболисты тоже люди
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Украинский вингер "Челси" и молодежной сборной Украины Михаил во время молодежного Евро-2023 был замечен в одном из заведений быстрого питания Бухареста, а именно - McDonalds.
Один из посетителей успел заснять, как вингер что-то заказывал, правда что именно – осталось за кадром.
Podczas Euro u21 Michajlo Mudryk w wolnym czasie odwiedził McDonald w Bukareszcie pic.twitter.com/BpE5LCyKA2— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) July 7, 2023
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