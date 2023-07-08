GOAT Beer: в США выпустили специальное пиво в честь приезда Месси
Внимание к Лео зашкаливает
Фото: sportskeeda.com
Переезд Лионеля Месси в "Интер Майями" не на шутку поднял интерес к футболу в США, и теперь примазаться к успеху желают все.
Так, компания Prison Pals выпустила специальную партию светлого пива, которое назвали GOAT Beer. Банка выполнена в черно-розовых цветах "Интера", и на ней нарисована цифра "10" - номер Лео.
Портрета самого Месси на пиве нет - то есть, и контракта с ним никакого нет; это самодеятельность местных бизнесменов. Хотя пиво, судя по отзывам, вполне ничего, и хорошо продается в Майями.
Florida-based brewing company release 'GOAT' beer ahead of Lionel Messi's debut for Inter Miami— WeTheNagas (@WeTheNagas) July 7, 2023
The beer has Messi's iconic number 10 shirt printed on it as well.
Lionel Messi's move to Inter Miami is set to bring unprecedented attention to the MLS and US Soccer. pic.twitter.com/PNy48z8C9K
Напомним, дебют Месси в США намечен на конец июля - начало августа. До тех пор "Интер" надеется уладить все бумажные нюансы с МЛС.
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