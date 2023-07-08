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GOAT Beer: в США выпустили специальное пиво в честь приезда Месси

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Внимание к Лео зашкаливает

GOAT Beer: в США выпустили специальное пиво в честь приезда Месси

Фото: sportskeeda.com

Новина українською

Переезд Лионеля Месси в "Интер Майями" не на шутку поднял интерес к футболу в США, и теперь примазаться к успеху желают все.

Так, компания Prison Pals выпустила специальную партию светлого пива, которое назвали GOAT Beer. Банка выполнена в черно-розовых цветах "Интера", и на ней нарисована цифра "10" - номер Лео.

Портрета самого Месси на пиве нет - то есть, и контракта с ним никакого нет; это самодеятельность местных бизнесменов. Хотя пиво, судя по отзывам, вполне ничего, и хорошо продается в Майями.

Напомним, дебют Месси в США намечен на конец июля - начало августа. До тех пор "Интер" надеется уладить все бумажные нюансы с МЛС.

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В статье: Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
08.07.2023 в 00:31
Скіки козла не корми, а він в чужий город залізти хоче
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