Красотка дня. Потрясающая телеведущая Sky Sports вызывает восторг фанатов в купальнике. ФОТО
Звезда ТВ
instagram.com/melissa_reddy
Мелисса Редди - звезда английского спортивного телевидения.
Красотка трудится на телеканале Sky Sports, работает на матчах и берет интервью у звезд АПЛ.
Однако, сейчас в английском футболе перерыв, все махнули отдыхать.
В числе прочих и Мелисса, которая отправилась в Хорватию.
Фанаты просто в восторге от ярких фото в купальниках, которыми девушка регулярно делится в соцсетях.
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