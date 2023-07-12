Красотка дня. Потрясающая телеведущая Sky Sports вызывает восторг фанатов в купальнике. ФОТО

Мелисса Редди - звезда английского спортивного телевидения.

Красотка трудится на телеканале Sky Sports, работает на матчах и берет интервью у звезд АПЛ.

Однако, сейчас в английском футболе перерыв, все махнули отдыхать.

В числе прочих и Мелисса, которая отправилась в Хорватию.

Фанаты просто в восторге от ярких фото в купальниках, которыми девушка регулярно делится в соцсетях.