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Красотка дня. Потрясающая телеведущая Sky Sports вызывает восторг фанатов в купальнике. ФОТО

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Звезда ТВ

Красотка дня. Потрясающая телеведущая Sky Sports вызывает восторг фанатов в купальнике. ФОТО

instagram.com/melissa_reddy

UA-Футбол
Новина українською

Мелисса Редди - звезда английского спортивного телевидения.

Красотка трудится на телеканале Sky Sports, работает на матчах и берет интервью у звезд АПЛ.

Однако, сейчас в английском футболе перерыв, все махнули отдыхать.

В числе прочих и Мелисса, которая отправилась в Хорватию.

Фанаты просто в восторге от ярких фото в купальниках, которыми девушка регулярно делится в соцсетях.

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В статье: Английская Премьер-лига вТренде
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