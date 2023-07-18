Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО

Андрей Лунин этим летом оказался в эпицентре слухов про свое будущее.

Футболиста связывают с рядом клубов из разных чемпионатов, тогда как "Реал" не горит желанием удерживать вратаря.

Ну а пока ситуация не разрешилась - Андрей продолжает трудится вместе с командой.

При любых обстоятельствах, всегда рядом с футболистом его жена Анастасия.