Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
Заряд красоты
instagram.com/a.nastasica
Андрей Лунин этим летом оказался в эпицентре слухов про свое будущее.
Футболиста связывают с рядом клубов из разных чемпионатов, тогда как "Реал" не горит желанием удерживать вратаря.
Ну а пока ситуация не разрешилась - Андрей продолжает трудится вместе с командой.
При любых обстоятельствах, всегда рядом с футболистом его жена Анастасия.
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