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Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО

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Заряд красоты

Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО

instagram.com/a.nastasica

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Лунин этим летом оказался в эпицентре слухов про свое будущее.

Футболиста связывают с рядом клубов из разных чемпионатов, тогда как "Реал" не горит желанием удерживать вратаря.

Ну а пока ситуация не разрешилась - Андрей продолжает трудится вместе с командой.

При любых обстоятельствах, всегда рядом с футболистом его жена Анастасия.

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В статье: Андрей Лунин вТренде
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