Мальчик или девочка? Чета Зинченко узнала пол своего второго ребенка. ВИДЕО

Александр Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка. Об этом пара объявила в конце мая.

А сегодня пара узнала и пол малыша.

Все было трогательно обставлено на арене канониров "Эмирейтс". Дочка Эва забила гол в небольшие ворота, после чего арену засыпало дымом, конфети и серпантином розового цвета.

А это значит, что у пары будет вторая девочка.

Футболиста уже поздравили Натан Аке, аккаунт Украинской ассоциации футбола и несколько отечественных селебрити.