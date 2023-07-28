Мальчик или девочка? Чета Зинченко узнала пол своего второго ребенка. ВИДЕО
Поздравляем пару!
instagram.com/zinchenko_96
Александр Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка. Об этом пара объявила в конце мая.
А сегодня пара узнала и пол малыша.
Все было трогательно обставлено на арене канониров "Эмирейтс". Дочка Эва забила гол в небольшие ворота, после чего арену засыпало дымом, конфети и серпантином розового цвета.
А это значит, что у пары будет вторая девочка.
Футболиста уже поздравили Натан Аке, аккаунт Украинской ассоциации футбола и несколько отечественных селебрити.
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