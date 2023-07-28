  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Мальчик или девочка? Чета Зинченко узнала пол своего второго ребенка. ВИДЕО

Новости
Обновлено
(1 голосов)

Поздравляем пару!

Мальчик или девочка? Чета Зинченко узнала пол своего второго ребенка. ВИДЕО

instagram.com/zinchenko_96

Новина українською

Александр Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка. Об этом пара объявила в конце мая.

А сегодня пара узнала и пол малыша.

Все было трогательно обставлено на арене канониров "Эмирейтс". Дочка Эва забила гол в небольшие ворота, после чего арену засыпало дымом, конфети и серпантином розового цвета.

А это значит, что у пары будет вторая девочка.

Читайте такжеЗинченко станет отцом во второй раз. Пара показала, что ждет ребенка – Видео

Футболиста уже поздравили Натан Аке, аккаунт Украинской ассоциации футбола и несколько отечественных селебрити.

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Прекрасная жена бразильской звезды Шахтера Тете. ФОТО
yellow-arrow
Настоящий зверь. 37-летний безработный Серхио Рамос демонстрирует космическую форму. ВИДЕО
yellow-arrow
Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Влада Седан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде