Заглянул к чемпионам. Евгений Селезнев встретился с непобежденным украинским боксером. ФОТО
Знаете, я тоже своего рода боксер
instagram.com/e_seleznev
Евгений Селезнев официально завершил карьеру футболиста и уже начал карьеру футбольного функционера.
Сегодня "Днепр-1" сыграет ключевой матч в квалификации Лиги чемпионов с "Панатинаикосом".
За поддержкой и зарядом позитивной энергии заместитель исполнительного директора клуба отправился к своему знакомому Денису Беринчику.
Бывший футболист опубликовал общее фото с украинским чемпионом WBO International в легком весе.
Стоит также отметить, что сам Евгений не так давно активно занимался боксом и много времени проводил в обществе боксеров.
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