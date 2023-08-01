Заглянул к чемпионам. Евгений Селезнев встретился с непобежденным украинским боксером. ФОТО

Евгений Селезнев официально завершил карьеру футболиста и уже начал карьеру футбольного функционера.

Сегодня "Днепр-1" сыграет ключевой матч в квалификации Лиги чемпионов с "Панатинаикосом".

За поддержкой и зарядом позитивной энергии заместитель исполнительного директора клуба отправился к своему знакомому Денису Беринчику.

Бывший футболист опубликовал общее фото с украинским чемпионом WBO International в легком весе.

Стоит также отметить, что сам Евгений не так давно активно занимался боксом и много времени проводил в обществе боксеров.