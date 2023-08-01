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Заглянул к чемпионам. Евгений Селезнев встретился с непобежденным украинским боксером. ФОТО

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Знаете, я тоже своего рода боксер

Заглянул к чемпионам. Евгений Селезнев встретился с непобежденным украинским боксером. ФОТО

instagram.com/e_seleznev

UA-Футбол
Новина українською

Евгений Селезнев официально завершил карьеру футболиста и уже начал карьеру футбольного функционера.

Сегодня "Днепр-1" сыграет ключевой матч в квалификации Лиги чемпионов с "Панатинаикосом".

За поддержкой и зарядом позитивной энергии заместитель исполнительного директора клуба отправился к своему знакомому Денису Беринчику.

Бывший футболист опубликовал общее фото с украинским чемпионом WBO International в легком весе.

Заглянул к чемпионам. Евгений Селезнев встретился с непобежденным украинским боксером. ФОТО - изображение 1

Стоит также отметить, что сам Евгений не так давно активно занимался боксом и много времени проводил в обществе боксеров.

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В статье: Евгений Селезнев Денис Беринчик вТренде
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