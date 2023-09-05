Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО

Паулу Фонсека отлично чувствует себя во Франции, где он второй сезон начинает во главе "Лилля".

Безусловно, позитивных эмоций тренеру должно добавить и пополнение в семействе.

Жена Паулу Катерина подарила мужу второго наследника, которого назвали Кристиан.

Напомним, со своей будущей супругой португальский специалист познакомился в Украине - она работала руководителем пресс-службы президента "Шахтера" Рината Ахметова.

В марте 2019-го года у пары появился первенец Мартин.