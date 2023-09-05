Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
Семейная идиллия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Паулу Фонсека отлично чувствует себя во Франции, где он второй сезон начинает во главе "Лилля".
Безусловно, позитивных эмоций тренеру должно добавить и пополнение в семействе.
Жена Паулу Катерина подарила мужу второго наследника, которого назвали Кристиан.
Напомним, со своей будущей супругой португальский специалист познакомился в Украине - она работала руководителем пресс-службы президента "Шахтера" Рината Ахметова.
В марте 2019-го года у пары появился первенец Мартин.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.09.2023 в 10:54
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