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Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО

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(1 голосов)

Семейная идиллия

Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Паулу Фонсека отлично чувствует себя во Франции, где он второй сезон начинает во главе "Лилля".

Безусловно, позитивных эмоций тренеру должно добавить и пополнение в семействе.

Жена Паулу Катерина подарила мужу второго наследника, которого назвали Кристиан.

Напомним, со своей будущей супругой португальский специалист познакомился в Украине - она работала руководителем пресс-службы президента "Шахтера" Рината Ахметова.

В марте 2019-го года у пары появился первенец Мартин.

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В статье: Паулу Фонсека Лилль вТренде
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.09.2023 в 10:54
молодцы
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