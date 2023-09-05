Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО

Серхио Агуэро вот уже два года как завершил футбольную карьеру.

Однако, теперь его имя сплывает в новостях уже совсем в другом ключе.

На днях стало известно, что аргентинец разорвал отношения с моделью Софией Кальцетти.

Причиной разрыва пары, которая была вместе четыре года, называется измена девушки.

Агуэро скинули видео, на котором София целуется с другим мужчиной в ночном клубе.

Обе стороны подтвердили факт расставания, но девушка продолжает настаивать на своей невиновности и заявляет, что до сих пор очень любит Серхио.

Не лишним будет напомнить, что Агуэро известен своим браком з дочерью Диего Марадоны Джаниной, от которого у футболиста есть 14-летний сын Бенджамин.

Супруги развелись в 2012-м году, а с 2018-го года аргентинец встречался с Кальцетти.