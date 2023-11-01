Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО

Италия, кажется, создана для предложений руки и сердца - где ни встань, все будет красиво и романтично.

Видимо, так и решил Пауло Дибала.

Звезда "Ромы" покорил свою девушку Ориану Сабатини внезапностью.

Футболист резко встал на одно колено возле фонтана и достал кольцо.

Конечно же, у красотки не было варианта отказаться.

Друзья Пауло Альваро Мората и Леандро Паредес сделали вид, что ничего не знали.