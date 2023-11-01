Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО
В Риме все выглядит романтично
instagram.com/orianasabatini
Италия, кажется, создана для предложений руки и сердца - где ни встань, все будет красиво и романтично.
Видимо, так и решил Пауло Дибала.
Звезда "Ромы" покорил свою девушку Ориану Сабатини внезапностью.
Футболист резко встал на одно колено возле фонтана и достал кольцо.
Конечно же, у красотки не было варианта отказаться.
Друзья Пауло Альваро Мората и Леандро Паредес сделали вид, что ничего не знали.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.11.2023 в 14:46
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