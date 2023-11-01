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Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО

Новости
(1 голосов)

В Риме все выглядит романтично

Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО

instagram.com/orianasabatini

UA-Футбол
Новина українською

Италия, кажется, создана для предложений руки и сердца - где ни встань, все будет красиво и романтично.

Видимо, так и решил Пауло Дибала.

Звезда "Ромы" покорил свою девушку Ориану Сабатини внезапностью.

Футболист резко встал на одно колено возле фонтана и достал кольцо.

Конечно же, у красотки не было варианта отказаться.

Друзья Пауло Альваро Мората и Леандро Паредес сделали вид, что ничего не знали.

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В статье: Серия А Рома (Рим) Пауло Дибала вТренде
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.11.2023 в 14:46
не такие куклы как у нас--нормальная девушка
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