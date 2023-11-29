Капитал Джорджины Родригес составляет 11 миллионов евро. Но она не самая успешная среди вторых половинок игроков

Уже давно позади те времена, когда вторые половинки футболистов были всецело зависимы от своих мужчин.

Сейчас девушки сами открывают собственные дела, стают успешными предпринимателями и зарабатывают солидные деньги.

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес - одна из таких современных успешных бизнес-леди.

Не так давно стало известно, что собственный капитал красотки оценивается в 11 миллионов евро.

Неплохо, но это только восьмое место в списке самых успешных вторых половинок футболистов.

Впереди жена вечного соперника Криша Лионеля Месси - Антонелла Рокуццо.

Ну а на вершине, как несложно догадаться, ее величество Виктория Бекхэм, состояние которой оценивается в 70 миллионов.

Полный ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. Виктория Бекхэм (Дэвид Бекхэм) - 70 миллионов евро.

2. Пилар Рубио (Серхио Рамос) - 60 миллионов евро.

3. Анна Левандовски (Роберт Левандовски) - 55 миллионов евро.

4. Энн-Кетрин Гетце (Марио Гетце) - 35 миллионов евро.

5. Антонелла Рокуццо (Лионель Месси) - 20 миллионов евро.

6. Колин Руни (Уэйн Руни) - 19 миллионов евро.

7. Ана Иванович (Бастиан Швайнштайгер) - 16 миллионов евро.

8. Джорджина Родригес (Криштиану Роналду) - 11 миллионов евро.

9. Перри Эдвардс (Алекс Окслейд-Чемберлен) - 9 миллионов евро.

10. Ребекка Варди (Джейми Варди) - 4 миллиона евро.