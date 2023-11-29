Капитал Джорджины Родригес составляет 11 миллионов евро. Но она не самая успешная среди вторых половинок игроков
Первое место не так уж сложно угадать
instagram.com/georginagio
Уже давно позади те времена, когда вторые половинки футболистов были всецело зависимы от своих мужчин.
Сейчас девушки сами открывают собственные дела, стают успешными предпринимателями и зарабатывают солидные деньги.
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес - одна из таких современных успешных бизнес-леди.
Не так давно стало известно, что собственный капитал красотки оценивается в 11 миллионов евро.
Неплохо, но это только восьмое место в списке самых успешных вторых половинок футболистов.
Впереди жена вечного соперника Криша Лионеля Месси - Антонелла Рокуццо.
Ну а на вершине, как несложно догадаться, ее величество Виктория Бекхэм, состояние которой оценивается в 70 миллионов.
Полный ТОП-10 выглядит следующим образом:
1. Виктория Бекхэм (Дэвид Бекхэм) - 70 миллионов евро.
2. Пилар Рубио (Серхио Рамос) - 60 миллионов евро.
3. Анна Левандовски (Роберт Левандовски) - 55 миллионов евро.
4. Энн-Кетрин Гетце (Марио Гетце) - 35 миллионов евро.
5. Антонелла Рокуццо (Лионель Месси) - 20 миллионов евро.
6. Колин Руни (Уэйн Руни) - 19 миллионов евро.
7. Ана Иванович (Бастиан Швайнштайгер) - 16 миллионов евро.
8. Джорджина Родригес (Криштиану Роналду) - 11 миллионов евро.
9. Перри Эдвардс (Алекс Окслейд-Чемберлен) - 9 миллионов евро.
10. Ребекка Варди (Джейми Варди) - 4 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Холанд побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
- Наставник Антверпена раскритиковал судейство в матче с Шахтером
- Уничтожено более тысячи оккупантов и 175 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Андрей Лунин в Мадриде встретился с популярным украинским певцом. ФОТО