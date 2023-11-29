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Капитал Джорджины Родригес составляет 11 миллионов евро. Но она не самая успешная среди вторых половинок игроков

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Первое место не так уж сложно угадать

Капитал Джорджины Родригес составляет 11 миллионов евро. Но она не самая успешная среди вторых половинок игроков

instagram.com/georginagio

UA-Футбол
Новина українською

Уже давно позади те времена, когда вторые половинки футболистов были всецело зависимы от своих мужчин.

Сейчас девушки сами открывают собственные дела, стают успешными предпринимателями и зарабатывают солидные деньги.

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес - одна из таких современных успешных бизнес-леди.

Не так давно стало известно, что собственный капитал красотки оценивается в 11 миллионов евро.

Неплохо, но это только восьмое место в списке самых успешных вторых половинок футболистов.

Впереди жена вечного соперника Криша Лионеля Месси - Антонелла Рокуццо.

Ну а на вершине, как несложно догадаться, ее величество Виктория Бекхэм, состояние которой оценивается в 70 миллионов.

Полный ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. Виктория Бекхэм (Дэвид Бекхэм) - 70 миллионов евро.

2. Пилар Рубио (Серхио Рамос) - 60 миллионов евро.

3. Анна Левандовски (Роберт Левандовски) - 55 миллионов евро.

4. Энн-Кетрин Гетце (Марио Гетце) - 35 миллионов евро.

5. Антонелла Рокуццо (Лионель Месси) - 20 миллионов евро.

6. Колин Руни (Уэйн Руни) - 19 миллионов евро.

7. Ана Иванович (Бастиан Швайнштайгер) - 16 миллионов евро.

8. Джорджина Родригес (Криштиану Роналду) - 11 миллионов евро.

9. Перри Эдвардс (Алекс Окслейд-Чемберлен) - 9 миллионов евро.

10. Ребекка Варди (Джейми Варди) - 4 миллиона евро.

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