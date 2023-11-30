Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
Некоторые вещи не меняются
instagram.com/brunabiancardi
Неймар продолжает восстановление после тяжелой травмы.
Паралельно игрок занимается воспитанием дочери, которую ему родила его девушка Бруна Бьянкарди.
Тем не менее, похоже, появление ребенка не сделало бразильца внезапно взрослым и серьезным папочкой.
Красотка Бруна на днях опубликовала сообщение, в котором подтвердила разрыв со спортсменом.
Это случилось подозрительно сразу после скандальных новостей вокруг Нея.
Onlyfans-модель Алина Фариас заявила о том, что футболист писал ей и просил скинуть интимные фото.
Игрок не отрицал самого факта, но заявлял, что это было несколько лет назад.
Впрочем, видимо, доводы не убедили нынешнюю подругу спортсмена, которая собрала вещи и уехала, прихватив ребенка.
Некоторые вещи не меняются.
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