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Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО

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Некоторые вещи не меняются

Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО

instagram.com/brunabiancardi

UA-Футбол
Новина українською

Неймар продолжает восстановление после тяжелой травмы.

Паралельно игрок занимается воспитанием дочери, которую ему родила его девушка Бруна Бьянкарди.

Тем не менее, похоже, появление ребенка не сделало бразильца внезапно взрослым и серьезным папочкой.

Красотка Бруна на днях опубликовала сообщение, в котором подтвердила разрыв со спортсменом.

Это случилось подозрительно сразу после скандальных новостей вокруг Нея.

Onlyfans-модель Алина Фариас заявила о том, что футболист писал ей и просил скинуть интимные фото.

Игрок не отрицал самого факта, но заявлял, что это было несколько лет назад.

Впрочем, видимо, доводы не убедили нынешнюю подругу спортсмена, которая собрала вещи и уехала, прихватив ребенка.

Некоторые вещи не меняются.

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