Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО

Неймар продолжает восстановление после тяжелой травмы.

Паралельно игрок занимается воспитанием дочери, которую ему родила его девушка Бруна Бьянкарди.

Тем не менее, похоже, появление ребенка не сделало бразильца внезапно взрослым и серьезным папочкой.

Красотка Бруна на днях опубликовала сообщение, в котором подтвердила разрыв со спортсменом.

Это случилось подозрительно сразу после скандальных новостей вокруг Нея.

Onlyfans-модель Алина Фариас заявила о том, что футболист писал ей и просил скинуть интимные фото.

Игрок не отрицал самого факта, но заявлял, что это было несколько лет назад.

Впрочем, видимо, доводы не убедили нынешнюю подругу спортсмена, которая собрала вещи и уехала, прихватив ребенка.

Некоторые вещи не меняются.