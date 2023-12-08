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Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО

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Вчера футболист сделал первый дубль

Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО

instagram.com/kandyba.lisa

UA-Футбол
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Вчера "Динамо" устроило настоящее представление из матча против "Металлиста 1925".

Особого внимания достоин дубль Назара Волошина, который стал героем матча.

Больше всех успеху футболиста радовалась его девушка Лиза.

Красотка - звезда соцсетей, которая регулярно радует фанатов эффектными кадрами.

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Комментарии
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xapyga (Запорожье)
08.12.2023 в 13:12
оу, все удалила. Наверно что б местные ценители, не сказали яка она губастая уродина, вот моя жена с животиком и без накачанных губ самое то!
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Комментарии 1
xapyga (Запорожье)
08.12.2023 в 13:12
оу, все удалила. Наверно что б местные ценители, не сказали яка она губастая уродина, вот моя жена с животиком и без накачанных губ самое то!
Ответить
0
0

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