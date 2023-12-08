Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
Вчера футболист сделал первый дубль
instagram.com/kandyba.lisa
Вчера "Динамо" устроило настоящее представление из матча против "Металлиста 1925".
Особого внимания достоин дубль Назара Волошина, который стал героем матча.
Больше всех успеху футболиста радовалась его девушка Лиза.
Красотка - звезда соцсетей, которая регулярно радует фанатов эффектными кадрами.
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xapyga (Запорожье)
08.12.2023 в 13:12
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