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Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке

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Футболист решился на серьезный шаг в личной жизни

Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский сделал предложение своей девушке. О знаковом событии он сообщил в своем Instagram.

"Самое желанное "да", - подписал футболист под фото, на котором держит руку своей возлюбленной.

К сожалению, об избраннице Андриевского пока ничего не известно.

Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке - изображение 1

В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей за киевлян во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Динамо (Киев) Александр Андриевский
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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