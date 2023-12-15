Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
Футболист решился на серьезный шаг в личной жизни
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский сделал предложение своей девушке. О знаковом событии он сообщил в своем Instagram.
"Самое желанное "да", - подписал футболист под фото, на котором держит руку своей возлюбленной.
К сожалению, об избраннице Андриевского пока ничего не известно.
В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей за киевлян во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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