Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский сделал предложение своей девушке. О знаковом событии он сообщил в своем Instagram.

"Самое желанное "да", - подписал футболист под фото, на котором держит руку своей возлюбленной.

К сожалению, об избраннице Андриевского пока ничего не известно.

В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей за киевлян во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.