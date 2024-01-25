Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО

Тибо Куртуа продолжает процес восстановления и только со стороны наблюдает за борьбой Кепы и Лунина за место в воротах "Реала".

Впрочем, наблюдать всегда приятнее из окна новенького Porsche.

Футболист стал обладателем уникального кастомного авто, сделанного специально для него.

ФОТО: Facebook @KRN Speed

Этот зверь разгоняется до 100 км/час за 3,14 секунды и способен развивать скорость до 300 км/час.

"Базовая" модель оценивается в 250 тысяч долларов и еще 175 тысяч футболист выложил за индивидуальные дополнения.

ФОТО: Facebook @KRN Speed

Ждать заказа пришлось ДВА ГОДА, но теперь можно спокойно хвастаться.

Это авто станет жемчужиной автопарка вратаря, в котором уже находятся такие суперкары, как Mercedes AMG G 63, Lamborghini Urus и Ferrari Roma.

ФОТО: Facebook @KRN Speed

С такой машиной и восстановление быстрее проходит.