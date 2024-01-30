  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО

Новости
Обновлено

Эпатажная красотка снова на связи

Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО

instagram.com/wanda_nara

UA-Футбол
Новина українською

Отношения Ванды и Мауро Икарди можна сравнить с морем, где отливы чередуются с приливами.

Сейчас у пары снова период невероятной любви и они даже провели вместе отдых в Мексике.

На свои чувства к футболисту красотка намекает и своей новой публикацией.

Девушка опубликовала ряд фото в футболке сборной Аргентины и фамилией "Икарди".

Впрочем, больше внимания досталось не футболке, а фигуре Ванды.

По теме
yellow-arrow
В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
yellow-arrow
Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
yellow-arrow
Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Мауро Икарди вТренде Ванда Нара
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости