Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО

Отношения Ванды и Мауро Икарди можна сравнить с морем, где отливы чередуются с приливами.

Сейчас у пары снова период невероятной любви и они даже провели вместе отдых в Мексике.

На свои чувства к футболисту красотка намекает и своей новой публикацией.

Девушка опубликовала ряд фото в футболке сборной Аргентины и фамилией "Икарди".

Впрочем, больше внимания досталось не футболке, а фигуре Ванды.