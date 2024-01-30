Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
Эпатажная красотка снова на связи
instagram.com/wanda_nara
Отношения Ванды и Мауро Икарди можна сравнить с морем, где отливы чередуются с приливами.
Сейчас у пары снова период невероятной любви и они даже провели вместе отдых в Мексике.
На свои чувства к футболисту красотка намекает и своей новой публикацией.
Девушка опубликовала ряд фото в футболке сборной Аргентины и фамилией "Икарди".
Впрочем, больше внимания досталось не футболке, а фигуре Ванды.
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