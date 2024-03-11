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"Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир

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Нефутбольная жизнь футбольных звезд

"Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины, а сейчас президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко – не только легендарный футболист, но и отличный игрок в гольф. В конце игровой карьеры его чаще можно было увидеть с клюшкой в ​​руках, чем на поле с мячом. Кто на самом деле привел Шевченко в гольф? И стремился ли он стать лучшим гольфистом?

Содержание

Начало его пути

Андрей Шевченко начал свою карьеру в этом виде спорта в возрасте 23-х лет, а именно в Италии, когда играл за "Милан".

"Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир - изображение 1

"Футбол – это моя жизнь, а гольф – это моя любовь, симпатия, восторг. У меня нет стремления быть лучшим гольфистом, брать призы и кубки. Я играю в свое удовольствие. Люблю гольф немного по-другому – не так, как футбол. Встал утром, завез детей в школу, есть два-три часа свободного времени – еду на гольф-поле. Во-первых, это отличная физкультура – ​​пройти 10-12 километров на свежем воздухе. Во-вторых, если иду сам – концентрирую мысли. Если иду с кем-то – общаюсь с друзьями. И то, и другое – классно", – рассказывал Шевченко в 2017-м официальному сайте Superior Golf & Spa Resort.

Хотя Шевченко и не говорит о своих достижениях в этом виде спорта, но там ему есть чем гордиться.

"Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир - изображение 2

"Андрей Шевченко выиграл Чемпионат Queenwood Golf Club, в рамках подготовки к серии турниров Еврочеллендж тура. При сильном ветре и скорости гринов 12,5 Андрей прошел поле пар-72 с результатом 75 ударов", - написал Юрий Сапронов, основатель харьковского гольф – клуба, членом которого является экс-футболист.

В одном шаге от Олимпиады-2016

Еще до большой войны в Харькове прошел большой профессиональный турнир по гольфу – этап европейского Challenge Tour. Если PGA Tour – это первые 200 мировых гольфистов, то Еврочеллендж – это следующая лига.

"Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир - изображение 3

"У нас был подписан контракт на проведение трех турниров с призовым фондом 250 тысяч евро на 2013-2015 годы в Харькове. Прошел только первый, потому что потом началась война и мы не могли у себя принимать международные турниры из-за близкого расположения от линии огня. В 2013-м году мы провели соревнования, в котором принимали участие 150 человек из 33 стран мира.Турнира такого уровня в Украине до сих пор не было.У меня, как у владельца, было четыре wild card для любителей. Одну из них получил Андрей Шевченко. Он играл у нас. Если бы Андрей захотел играть гольфовый турнир, а НОК Украины или Министерство спорта ему бы предложило принять участие в Олимпиаде, то как раз под фамилию Шевченко мы бы получили wild card, и он мог бы там сыграть", - поделился мыслями Сапронов.

Кто вдохновил его на гольф

Шевченко с влюбленностью в глазах сообщил, что вдохновила его играть в гольф именно его жена, Кристен Пазик.

"Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир - изображение 4

Напомним, что в браке они уже 20 лет, и у них есть четыре сына – Джордан, Кристиан, Александр и Райдер - Габриэль. Как известно, Кристиан получил украинское гражданство и свой первый вызов в сборную Украины U-19.

"Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир - изображение 5

"Я – поклонник гольфа, который открыл для себя во время отпуска с женой. Именно она предложила мне играть в гольф. Это стало такой болезнью, что позже я женился на поле для гольфа, лунка номер 14. Это была небольшая, но очень особенная церемония", — сказал Шевченко.

Благотворительный гольф - раунд с Эндрю Штраусом

"Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир - изображение 6

#SPORT4PEACE — именно с таким лозунгом Шевченко как официальный посол платформы UNITED24 и вице-президент Федерации гольфа Украины собирает средства для помощи украинцам:

"Война не закончилась. Моя задача аккумулировать максимальные усилия мирового спортивного сообщества для помощи Украине".

"Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир - изображение 7

Поэтому накануне провозглашения этого лозунга в Лондоне Андрей Николаевич провел аукцион "За деньги нельзя купить опыт" в историческом месте Lord’s Cricket Ground

"Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир - изображение 8

К участию в ивенте были приглашены иконы мирового спорта: лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги Алан Ширер, экс-капитан клуба "Ливерпуль" Джейми Реднапп, английский администратор и игрок крикета, экс-директор Совета по крикету Англии и Уэльсу Эндрю Штраус, член Ордена Британской империи Кенни Далглиш, тогдашний главный тренер английского клуба "Астон Вилла" Стивен Джеррард. За 130 лотов удалось выручить 2 млн. фунтов стерлингов. Эти деньги очень необходимы украинцам, которые ежедневно борются за свое будущее. Один из лотов аукциона – игра в гольф с Эндрю Штраусом. По инициативе Виталия Хомутынника ее выкупила Всеукраинская федерация гольфа за 440 тысяч грн (10 000 фунтов). Возможность использовать лот выпала Роману Кулику — младшему гольфисту сборной Украины, недавно выигравшему ряд престижных турниров в Англии.

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"Талантливый человек – талантлив во всем". Это выражение полностью описывает Андрея Шевченко. Желаем ему вдохновения в дальнейших его мечтах.

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